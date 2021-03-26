"BULK" HALDE AŞI ne demek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

"BULK" HALDE AŞI ne demek?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
'BULK' HALDE AŞI ne demek?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "BULK" HALDE AŞI paylaşımı sonrası konu hakkında detaylı araştırmalar yapıldı. "BULK" HALDE AŞI ne demek, şeklinde aramalar yapıldı. Peki, "BULK" HALDE AŞI ne anlama gelir?

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "BULK" HALDE AŞI ifadesini kulandı. Paylaşım merak konusu olurken "BULK" HALDE AŞI ne demek, merak edildi. Peki, "BULK" HALDE AŞI ne demek?

"BULK" HALDE AŞI NE DEMEK?

Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeyi kulandı:

"BULK" HALDE AŞI ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir. Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yol tercih edilmektedir. Elimize bugün ulaşan, önceki 18 Milyon doza ilave olacak 10 Milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır.

'BULK' HALDE AŞI ne demek?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Aleyna Tilki Demet Akalın Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "BULK" HALDE AŞI ne demek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 20:34:23. #1.16#
title