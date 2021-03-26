"BULK" HALDE AŞI ne demek?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "BULK" HALDE AŞI paylaşımı sonrası konu hakkında detaylı araştırmalar yapıldı. "BULK" HALDE AŞI ne demek, şeklinde aramalar yapıldı. Peki, "BULK" HALDE AŞI ne anlama gelir?

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "BULK" HALDE AŞI ifadesini kulandı. Paylaşım merak konusu olurken "BULK" HALDE AŞI ne demek, merak edildi. Peki, "BULK" HALDE AŞI ne demek?

"BULK" HALDE AŞI NE DEMEK?

Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeyi kulandı:

"BULK" HALDE AŞI ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir. Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yol tercih edilmektedir. Elimize bugün ulaşan, önceki 18 Milyon doza ilave olacak 10 Milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır.