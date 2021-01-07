Bulimia hastalığı nedir? Bulimia Nervoza (Bulimik) nedir? Bulimia nasıl tedavi edilir? Bulimia (Blumik) neden olur?

Bulimia Nervoza, diğer adıyla Bulimik ciddi seyir eden ve yaşamı tehdit edebilen bir yeme bozukluğu hastalığıdır. Yaklaşık olarak 18-24 arası genç kadınların %1'inde görülen, Bulimia Nevroza hastalığı ciddi sonuçlara olan bir yeme bozukluğudur. Peki, Bulimia hastalığı nedir? Bulimia Nervoza (Bulimik) nedir? Bulimia nasıl tedavi edilir? Bulimia (Bulimik) neden olur?