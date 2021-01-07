Bulimia hastalığı nedir? Bulimia Nervoza (Bulimik) nedir? Bulimia nasıl tedavi edilir? Bulimia (Blumik) neden olur?
07.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:41
Sol Yanım dizisinde Biricik karakterinin sahip olduğu Bulimia Nevroza, Bulimik hastalığı internette araştırılmaya başlandı. Genellikl 18-24 yaş arası genç kadınlarda görülen Bulimia Nervoza hastalığı hakkındaki tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Bulimia Nervoza, diğer adıyla Bulimik ciddi seyir eden ve yaşamı tehdit edebilen bir yeme bozukluğu hastalığıdır. Yaklaşık olarak 18-24 arası genç kadınların %1'inde görülen, Bulimia Nevroza hastalığı ciddi sonuçlara olan bir yeme bozukluğudur. Peki, Bulimia hastalığı nedir? Bulimia Nervoza (Bulimik) nedir? Bulimia nasıl tedavi edilir? Bulimia (Bulimik) neden olur?