Battalgazi Belediyesinden Güneş Enerji Santrali yatırımı

Battalgazi Belediyesi, güneş enerjisinden faydalanmak ve belediye iştiraklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 megavatlık Güneş Enerji Santrali kurdu.

Battalgazi Belediyesi, güneş enerjisinden faydalanmak ve belediye iştiraklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 megavatlık Güneş Enerji Santrali kurdu.

Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla, Battalgazi Belediyesi tarafından Bulgurlu Mahallesine 7,5 milyon liralık yatırım kazandırıldı. Güneş enerjisinden faydalanmak ve başta Asfalt Plenti olmak üzere belediye iştiraklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 bin metrekare arazi üzerinde kurulan Güneş Enerji Santrali ile 1 kegavatlık enerji üretimi sağlanacak.

Etrafı çitle çevrilip 7/24 güvenlik kameraları ile takip edilen ve 9 adet invertör ile 2 bin 610 adet panelin kurulduğu santral alanında incelemelerde bulunan Başkan Güder, belediyenin gelecek için yaptığı en önemli çevre ve enerji yatırımlarından biri olduğunu belirtti.

Güneş Enerji Santrali ile çevreye zarar vermeyen enerji ürettiklerini aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Öncelikle geleceğin dünyasında en önemli konulardan birinin enerji olacağı bir dönemde, kendi enerjisini üreten bir ülke olmak adına her türlü enerji kaynaklarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 2019 yılında göreve geldiğimizde belediyemiz iştiraklerinin enerji ihtiyacını karşılamak adına verdiğimiz talimat üzerine, arkadaşlarımız 5 kegavatlık Güneş Enerji Santrali için çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Çalışmalarda son noktaya gelinmiş durumda. Şuan Bulgurlu mahallemize kurmuş olduğumuz Güneş Enerji Santralleri ile 1 megavatlık enerjimizi, en kısa sürede belediyemizin istifadelerine sunmuş olacağız. Doğal kaynaklarımızı koruyarak enerji tasarrufu yapmamız gerek. Bu çalışma hem belediyemizin giderleri azalacak. Kısa süre içinde kabullerinin tamamlanması ile santralimizi faaliyete geçireceğiz. Enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefiyle söz konusu projelerimizin devamını da getireceğiz. İlerleyen yıllarda Battalgazi/deki GES'lerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik