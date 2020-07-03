Bulgurca'ya yeni orman alanı Menderes Belediyesi tarafından Bulgurca Mahallesi'ne yeni orman alanı kazandırıldı.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yeşillendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Her mahallelinin ihtiyacına göre sürdürülen çalışmalar kapsamında Bulgurca Mahallesi'ne yeni orman alanı kazandırıldı. Alanda ki fidanların büyümesi ile mahalle yeni mesire alanı kazanmış olacak.

Nefes alanı

15 bin metrekare alanda hayat bulan proje kapsamında 10 çeşit ağaç türünden toplam 500 fidan toprakla buluşturuldu. Bulgurca Mahallesi'ne yeni bir nefes alanı kazandıran proje vatandaşların da büyük beğenisini topladı.

Yeşillendirmeye devam

Sürdürülen çalışmalarla Menderes'te yeşil alan sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçemizin her noktasında yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çimlendirme uygulamalarından, çiçek ekimine kadar birçok alanda hizmetlerimiz devam ederken Bulgurca Mahallemi'zde de ağaçlandırma çalışmamızı gerçekleştirdik. Yapılan ağaçlandırmayla ilçemize yeni bir yeşil alan daha kazandırmış olduk. 500 ağaçlık ormanımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler