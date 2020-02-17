Bulgur, Türk mutfağından sonra gözünü dünya mutfağına dikti

17.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:38

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan ve lif açısından zenginliği uzmanlar tarafından da onaylanan bulgur, markalaşarak aynı başarıyı dünya mutfağında da göstermek istiyor. Dünya mutfağında yer kazanmak için yiyeceklerin de marka üzerinden iletişim kurması gerektiğini dile getiren Duru Bulgur yetkilileri son yapmış oldukları reklam kampanyaları ile dünya mutfağında da önemli bir yer edinmek istediklerini dile getirdi.



Dünya genelinde toplumlarda artık iyi beslenme ile ilgili hassasiyet gittikçe artıyor. Türk mutfağının geleneksek besinleri ise bu hassasiyetten yola çıkarak markalaşarak dünya mutfağında da yer edinmek istiyor. Uzmanlar tarafından lif yönünden zengin olması nedeniyle ve özellikle çocuklarını iyi beslemek isteyen ebeveynlere önerilen bulgur, artık markalaşarak dünya piyasasında yer kapma peşinde. Çocukların gelişimi için beslenme çerçevesinde bulgura önemli bir yer açılması gerektiğini dile getiren Bulgur Gıda Mühendisleri, besin değeri yönünden zengin gıdaların mutfaklarda daha çok tercih edildiğine işaret ederek, özellikle ebevenylerin bulgura yoğun önem verdikleri tespit etti.



Gıda Mühendisi Ece Duru, "Çoğu annenin ortak şikayeti, 'çocuklarının sağlıklı besinlerden uzak durdukları' yönünde. Bizler Duru Bulgur olarak; hazırlanacak farklı tariflerin çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yağ, şeker ve tuz yönünden oldukça fakir; ancak lif, protein ve karbonhidrat yönünden oldukça zengin olan içeriğiyle her yaştan insanın güvenle tüketeceği bir ürün olan bulgur, pirinç kullanılan her yemekte glisemik indeksi düşük, doğal lif kaynağı olarak kullanılabilir" olduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA