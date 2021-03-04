Bulgur pilavı nasıl yapılır? Hiç yemek yapamayanlar için kolay sade bulgur pilavı tarifi

Bulgur pilavı en sevdiğim tariflerinden biridir. Sebzeleri doğradıktan sonra, tek yapmanız gereken her şeyi bir tencereye ve yünlüğe eklemek. Bu çok kolay bir yemektir, bu da onu çok daha iyi hale getirir! Peki, Bulgur pilavı nasıl yapılır? Hiç yemek yapamayanlar için kolay sade bulgur pilavı tarifi

Bulgur nedir? Bulgur, Orta Doğu menşeli bir buğday tanesidir ve birçok Akdeniz yemeğinde bulunur. Çatlak bir tadı var! Kinoa veya pilav gibi kaynatılarak pişirilir.

Pilav nedir? Pilav, et suyu, baharat ve sebzelerle pişirilmiş bir pirinç veya tahıl yemeğidir.

Lübnan ve Türk bulgur pilavı: Tarifimizde bulgur kullanacağız. Bu bulgur pilavı tabağı Türk ve Lübnan mutfağında yaygındır. Türkler buna bulgur pilavı derler ve domatesli bazsız, bazen de erişte ilavesiyle pişirirler.

Lübnanlılar buna sayeti diyor ve tipik olarak domates tabanına bağlı kalıyor. Bu bulgur pilavı Lübnan versiyonuna daha yakın, tadı ve hissi İspanyol Pilavına benziyor!

Bulgur Pilavı Malzemeler:

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet sivri biber

1 su bardağı tavuk suyu

2,5 su bardağı sıcak su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Bulgur Pilavı Yapılışı: