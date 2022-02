Bulgarlar, Ulus Pazarına akın ettiler

ULUS, BARTIN (İHA) - Bulgaristan Hükümeti'nin Türkiye'den ülkeye girişte PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, Ulus Pazarı ve otoparkı doldurdu adım atacak yer kalmadı.

Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan'dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı'nda bu hafta adım atacak yer kalmadı. Sabah 05.00'ten itibaren pazarın yolunu tutan Bulgar vatandaşlar, otoparkı da doldurdu.

Gıdadan giyime, zücaciyeden, mobilyaya ve hatta benzine kadar her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, Türkiye'den ülkeye dönüşlerde istenen PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından yeniden Edirne'ye akın etmeye başladı.

"Otoparkımız doldu dışarda dahi doldu yer kalmadı"

Ulus Pazarı otopark görevlisi Adem Şahin, "Sabahtan 5 buçuk 6 gibi otoparkımız doldu. Yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyorlar. Otoparkımız doldu dışarda dahi doldu yer kalmadı. Otopark dolu olduğu için dışarıda karşı taraflarda yer bulmaya çalışıyorlar onlara yardımcı oluyoruz" dedi.

"Bulgarlar sabah 5'inden itibaren pazarı doldurdu"

Tekirdağ'dan gelen pazar Esnafı Ali Kotan, "Sabahın 5'inden itibaren Bulgaristan'dan gelen vatandaşlar pazarımızı doldurdu. Geçen haftaya göre bu hafta daha yoğun. Böyle giderse Edirne esnafı da Pazar esnafı da maddi olarak kazanç elde edecektir. Bulgaristan'dan gelen turistler esnafa da can suyu oldu diyebiliriz" dedi.

"Her fırsatta hemen Edirne'ye geliyorum"

Bulgaristan'dan alışverişe gelen Ahmet Emilow, "Edirne'den çok memnunuz. Geçen hafta da gelmiştik. Bu hafta yine ihtiyaçlarımızı alacağız. 2 sene öncesinde gene buradaydık. Her fırsatta hemen Edirne'ye geliyorum. Yeme, içme, tekstil, ev eşyası gibi her türlü ihtiyacımızı İstanbul'dan değil, Edirne'den alıyoruz. Her şeyimizi alıyoruz" dedi.

Bulgaristan'dan alışverişe gelen İvelino Merdanow, hem alışveriş yaptıklarını hem de yemek yediklerini belirterek çok memnun olduklarını söyledi.

"Mazotu doldurup gidiyoruz"

Pazarda fiyatların çok ucuz olduğunu belirten Bulgar vatandaşlardan Mehmet Ali Rasim, "Ayda bir defa geliyoruz pazara her şeyimizi buradan alıyoruz. Giysi alırız, çocuklara takım alırız, mazotu da buradan dolduruyoruz. Her şey güzel" dedi.

Bulgaristan'dan gelen Ayşe Rasim, "Birçok ihtiyacımızı Edirne'den karşılıyoruz. Bebek ürünleri, kendimize giyecek olsun her şey aldık. Her şeyi burada bulabiliyoruz. Seviyoruz" dedi.

Ulus Pazarı Esnafı Selami Şahin, "Hava da güzel olduğu için Bulgarlar pazarımıza akın ettiler. Bulgar vatandaşlarımız otoparkı da doldurdu. Yer kalmadı. Çok memnunlar. Birkaç hafta gelmediler test zorunluluğu olduğu için. Ama şimdi yeniden akın etmeye başladılar. Alışveriş yapıp güle oynaya gidiyorlar" dedi.

Bu hafta pazarda hem Bulgar hem de Yunan hareketliliği yaşandığını söyleyen Pazar Esnafı Yusuf Kul, Bulgaristan'dan gelen vatandaşların yanı sıra bu hafta pazarda Yunanistan'dan gelen müşterilerinin de olduğunu aktardı. - EDİRNE