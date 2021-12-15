Bulgarlar, ilaçlarını da Edirne'den alıyor

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'ye, döviz kurundaki artış nedeniyle alışveriş için gelen Bulgar turistler, günlük ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık harcamalarını da eczanelerden yapmaya başladı. Kent merkezindeki eczaneleri dolduran Bulgar turistler, genellikle parasetamol, ağrı kesici ve tansiyon ilaçları alıyor.

Türkiye'de döviz kurunun yükselmesiyle Edirne'ye komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı, her geçen artıyor. Günlük alışverişlerini kentte yapan turistler, gıda ve giyecek ihtiyaçlarının yanında sağlık harcamalarını da eczanelerden yapmaya başladı. Özellikle kent merkezindeki eczaneleri dolduran Bulgar turistler, kış ayının gelmesi, koronavirüs vakalarındaki artış ve olası grip ile soğuk algınlığına karşı paketlerce ilaç alıyor.