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Bulgarlar'dan, Türkiye ile yeni sınır kapısı talebi

Bulgarlar'dan, Türkiye ile yeni sınır kapısı talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bulgaristan halkı, Bolyarovo ilçesindeki Bulgar-Türk sınırında yeni bir sınır kapısının açılması için istekte bulundu.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Bulgaristan halkı, Bolyarovo ilçesindeki Bulgar- Türk sınırında yeni bir sınır kapısının açılması için istekte bulundu.

Kırklareli'nin Körfez ilçesine bağlı Malkoçlar Köyü karşısında bulunan Bulgaristan'ın Bolyarovo ilçesinde halk, Bulgar- Türk sınırında yeni bir sınır kapısının açılmasını gündeme getirdi. Bolyarovo Belediye Başkanı Hristo Hristov, her seçim öncesi bu taleplerini bölge milletvekillerine ilettiklerini belirterek, gümrük kapısının bölgenin ekonomik açıdan kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Hristov ayrıca, ilçenin azalan nüfusuna da dikkat çekti.

Bolyarovo Belediye Yönetimi'nden yapılan açıklamada, Bolyarovo ile körfez ilçeleri arasında turistik amaçlı sınır kapısı açılması durumunda Lesovo-Hamzabeyli ve Malko Tarnovo-Dereköy sınır kapılarındaki yükün de azalacağı ifade edildi.

Bolyarovo'da halk, açılmasını istedikleri sınır kapısının 1947 yılına kadar faaliyette olduğunu da hatırlattı. - SOFYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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