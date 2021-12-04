Bulgaristanlı vatandaşlar Edirne'ye akın etti

ULUS, BARTIN (İHA) - Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva'nın 7 lira 90 kuruşa ulaşmasını fırsata çeviren komşu ülke Bulgaristan vatandaşlarının Edirne'ye akını artarak devam ediyor.

Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşları çarşı pazarda yoğunluğa sebep oldu.

Ulus Pazarı'na akın eden Bulgarlar, iğneden ipliğe birçok ihtiyacını buradan karşıladı. Yoğunluk, kentin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi'nde de yaşandı. Hem giyecek hem de yiyecek ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.