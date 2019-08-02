Bulgaristanlı Türk öğrencilere, Kocaeli'de deprem eğitimi

İzmit Seka Park'ta bulunan Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, deprem bilincini aşılamak, depremde yapılması gerekenleri hatırlatmak üzere Kocaeli halkınahizmet veriyor. Kocaeli haricinde il dışı ve yurt dışından gelen misafirleri de ağırlayan merkezin bu seferki konukları, Bulgaristan'da yaz okulu eğitimi alan Türk öğrenciler oldu. Kocaeli Gezisi kapsamında eğitim merkezini ziyaret eden 90 öğrenciye, teorik ve uygulamalı deprem eğitimi verildi.

TÜRKİYE GEZİSİ KAPSAMINDA KOCAELİ'YE GELDİLER

Bulgaristan'ın farklı şehirlerinde yaz okulu eğitimi alan öğrenciler, Bulgaristan Başmüftülüğü ve Kocaeli Balkan Türkleri Derneği projesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı desteğiyle Türkiye gezisine katıldılar.Gezi kapsamında Edirne, İstanbul ve Kocaeli illerini gezen Bulgaristan'da yaşayan Türk öğrenciler, Kocaeli'nde Sismolojik İzleme Ve Deprem Eğitim Merkezi, Diriliş Kampı ve Bilim Merkezi'ni ziyaret ettiler. Türk öğrenciler Bulgaristan'daki Yaz Okulu kapsamında İslam ve Kur'an-ı Kerim alanları üzerinde eğitim alıyorlar.

SİMÜLASYON CİHAZINDA DEPREM ANINI YAŞADILAR

Kocaeli gezisi kapsamında Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nin konuğu olan öğrencilere, uzman personel tarafından merkez ve depremler hakkında teorik eğitim verildi. Teorik eğitim sonrasında simülasyon cihazında deprem anını tecrübe eden öğrenciler, deprem anında neler yapılması hakkında bilgi aldılar. Eğitim sonrasında katılım belgesi ve hediyelerini alan çocuklar, eğitim merkezi personelleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bulgaristan'daki yaz okullarında eğitim gören bir başka öğrenci grubu da Ağustos ayı içerisinde Kocaeli'yi ziyaret edecek.

Kaynak: Bültenler