Bulgaristanlı Soydaşlarımızdan Büyükşehir'e tam not

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk ve beraberindeki heyet, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'ı ziyaret etti.

Manisa'ya ilk kez geldiğini belirten Ulututürk, "Manisa'da, Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğinin farkı gerçekten hissediliyor. Modern ve yeşillikler içerisinde bir şehir. Belediyecilik anlamında şehri çok beğendim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk, Genel Başkan Yardımcısı Doktor Nedim Birinci ve Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Armutçu'yu makamında konuk etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu da yer aldı. Ulutürk, ziyarette önümüzdeki günlerde Bulgaristan'da yapılacak olan seçimlerde Manisa'da yaşayan soydaşların oylarını kullanması yönünde çağrıda bulundu.

"Belediyecilik hizmetlerini çok beğendim"

Manisa'yı çok beğendiğini de belirten Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk, "Manisa'ya ilk kez geldim. Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğinin farkı gerçekten hissediliyor. Modern ve yeşillikler içerisinde bir şehir. Belediyecilik anlamında şehri çok beğendim" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal da, ziyaretleri nedeniyle Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ulutürk, ziyaret sonunda, "Bulgaristan Türkleri Kimlik Mücadelesi" isimli kitabını da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e takdim edilmek üzere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'a verdi.

Kaynak: Bültenler