Bulgaristan, Yeni Kayıtlı Şirketler Sıralamasında AB'de İkinci Sırada

Eurostat verilerine göre, 2021'in ilk çeyreğinde AB'deki yeni şirketlerin kayıtları önceki çeyreğe göre % 0, 3 oranında arttı.

Eurostat verilerine göre, 2021'in ilk çeyreğinde AB'deki yeni şirketlerin kayıtları önceki çeyreğe göre % 0, 3 oranında arttı. Yıllık bazda, AB'de yeni kayıt edilen işletmeler 2021'in ilk çeyreğinde % 11, 8 artış kaydedildi.

Verilerin mevcut olduğu üye ülkeler arasında, yeni şirketlerin kayıtlarında üç aylık bazda en büyük artış Litvanya'da (%16, 2) gözlenmekte. İkinci sırada Bulgaristan (% 12), üçüncü sırada ise İtalya (% 6) yer alıyor.

En büyük düşüş Slovakya (% 24, 2), Portekiz (% 14, 9) ve Letonya'da (% 7, 9) gözleniyor.

Kaynak: https://www. economy. bg/economy/view/45868/Bylgariya-vtora-v-ES-po-novoregistrirani-firmi

Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği

Kaynak: Habermetre