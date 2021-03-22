Bulgaristan, Viyana Sözleşmesi'ne aykırı davrandıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bulgaristan, Viyana Sözleşmesi'ne aykırı davrandıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı edecek

22.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:04
Bulgaristan, Viyana Sözleşmesi'ne aykırı davrandıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan Rusya Federasyonu'ndan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan Rusya Federasyonu'ndan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adları ve görevleri belirtilmeyen iki diplomatın Bulgaristan'ı terk etmesi için 72 saat süre verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar notasının Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine teslim edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığından Dışişleri Bakanlığına ulaştırılan raporda, sınır dışı edilmesi kararlaştırılan diplomatların, ülkede Viyana Sözleşmesi ve uluslararası diplomatik ilişkilere aykırı faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılık 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, savunma bakanlığı, askeri istihbarat komutanlığı ve parlamentonun gizli belge arşivinde görev yapan 6 kişilik bir şebekenin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını açıklamıştı.

İki diplomatın da dahil edilmesiyle Bulgaristan'ın son 2,5 yılda ülkede casusluk yaptığı iddiasıyla sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 7'ye yükselmiş olacak.

Bu arada Bulgar basını, sınır dışı edilen diplomatların Birinci Katip Aleksandar Ribkin ve İkinci Katip Aleksandar Zinkin olduklarını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulgaristan, Viyana Sözleşmesi'ne aykırı davrandıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:08:33. #1.14#
title