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Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'ya taziye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'ya taziye

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının yaşanması ile ilgili taziye dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının yaşanması ile ilgili taziye dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bulgaristan'da 22 Kasım 2021 tarihinde Varna şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangın ve 23 Kasım 2021 tarihinde Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının ve yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

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