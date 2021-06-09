Bulgaristan Ulusal Gelir İdaresi, "Yüksek Nakit Bakiyeleri" Nedeniyle 13.700'Den Fazla Şirketi İnceliyor

Ulusal Gelir İdaresi, yüksek nakit bakiyeleri için 13. 704 şirketi denetliyor.

Ulusal Gelir İdaresi, yüksek nakit bakiyeleri için 13. 704 şirketi denetliyor. Söz konusu şirketler 2019 yılı için yıllık mali raporlarında 100. 000 levanın üzerinde nakit bulundurduklarını belirtmiş.

Vergi müfettişleri halihazırda 2. 116 şirkette yerinde inceleme yapıyor ve kasalarda bulunan nakit paralar sayılıp kayıt ediliyor ve mali raporlarında belirtilenlerle karşılaştırılıyor.

Yerinde inceleme kampanyasının yanı sıra, Ulusal Gelir İdaresi Bilgi Merkezi'nden toplam 11. 588 riskli şirkete e-posta veya çağrı gönderilecek. Bu şekilde, gelir kurumu, tüm tutarların kasalarında gerçekten mevcut olmaması durumunda, şirketleri gönüllü olarak muhasebe hesaplarını gözden geçirmeye ve yıllık mali tablolarında düzeltmeler yapmaya teşvik ediyor.

Ulusal Gelir İdaresi bilgilendirme kampanyasını şimdiden başlattı. Vergi makamları 5. 100'den fazla şirketle telefonla iletişime geçecek ve 6. 478 şirkete ise yıllık mali raporlarını ve yazar kasalarında bulunan nakit paraları gözden geçirmelerini hatırlatan kişisel e-postalar gönderecekler. Uyuşmazlık olması durumunda şirketler verileri düzeltme ve mali raporlarını yeniden sunma imkanına sahip olacaklardır.

Denetlenen şirketlerden bazıları, 2020 yılı için yıllık mali raporlarını sunmuş olsa da, bunun için son tarih Haziran sonunda doluyor. Gelir İdaresi, raporlarda belirtilen nakit bakiyelerinin mantıksız bir şekilde yüksek olmaya devam ettiğini bildiriyor.

Kaynak: https://old. nra. bg/news? id=4528

Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği

Kaynak: Habermetre