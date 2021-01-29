Bulgaristan, ülkeye girişlerde PCR testi isteyecek
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Bulgaristan, ülkeye girişlerde PCR testi isteyecek

29.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:15
Bulgaristan, ülkeye girişlerde PCR testi isteyecek

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bulgaristan'a girişlerde PCR testi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bulgaristan'a girişlerde PCR testi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden "önemli duyuru" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre 29 Ocak 2021 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihine kadar AB ülkeleri dahil ve 3. ülkelerden (Türkiye dahil), Bulgaristan'a girişlerde PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu karardan transit geçenler, nakliye ve transport sektöründe çalışanlar muaf tutulmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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