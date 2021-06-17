Bulgaristan Türklerinin öncü isimlerinden Osman Kılıç vefat etti

Bulgaristan Türklerinin öncü isimlerinden Osman Kılıç, 101 yaşında Ankara'da vefat etti.

Bulgaristan Türklerinin öncü isimlerinden Osman Kılıç, 101 yaşında Ankara'da vefat etti.

Kılıç'ın vefatı, Bulgaristan'daki Türkler ve diğer Müslümanlar arasında üzüntü yarattı.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kılıç'ın ülkedeki totaliter rejime karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

Ahmed, "Osman Kılıç Hoca'mız, gençliğini cezaevlerinde geçirmesine rağmen hiçbir zaman Bulgaristan'a, Bulgarlara kin ve düşmanlık beslemedi." dedi.

Kılıç'ı, ülkede 1944 yılında darbeyle iktidara gelen "eski komünist rejiminin en büyük karşıtlarından biri olarak" nitelendiren Ahmet, "Kılıç, Bulgaristan Türk ve Müslümanlarının kimliğini korumasını savunan bir aydın olarak büyük bir hayat mücadelesi vermişti." diye konuştu.

Ahmed, Kılıç'ın asla taviz vermediği düşüncelerinden ötürü eski rejimin Belene, Plevne, Şumnu ve Varna'daki toplama kampı ve cezaevlerinde yaşamının 17 yılını geçirdiğini anlattı.

Şumnu'daki Nüvvab Medresesinin son vefat eden hocası

Bulgaristan'daki Müslümanların Osman Kılıç'ın emeğine, hayat mücadelesine büyük saygı duyduklarını aktaran Ahmed, Kılıç'ın ülkenin kuzeydoğusundaki Şumnu'daki Nüvvab Medresesinin son vefat eden hocası olarak anıldığını kaydetti.

Yaptığı tüm görüşmelerde, Kılıç'ın verdiği yaşam mücadelesinden ilham aldığını anlatan Ahmed, şöyle devam etti:

"Hocamız Kılıç, yaşadığı rejim baskısına rağmen hep, 'Biz Bulgaristan Türkü olarak sadece kimliğimizi korumak istiyoruz' diyordu. Kendisi sözde 'Bulgaristan'da Türk ajanı' olarak suçlanmış, çarptırıldığı idam cezası müebbet habise dönüştürülmüş. Oysa iradesi hiç kırılmamış."

Ahmed, Kılıç'ın vefatı dolayısıyla, bugün ve yarın başta Şumnu'da olmak üzere ülkenin birçok merkez camisinde sela okunacağını açıkladı.

Osman Kılıç kimdir?

Bulgaristan'ın Razgrad iline bağlı Kılıç köyünde 7 Haziran 1920 yılında dünyaya gelen Osman Kılıç, Şumnu'da Nüvvab Mektebini bitirip 1944 yılında öğretmen oldu. Bulgaristan Müslümanları Yüksek Eğitim Şurası üyeliğine seçilen Kılıç, 1948 yılında casuslukla suçlanarak idama mahkum edildi.

Türkiye'nin girişimleri sonucu idam kararı müebbet hapse çevrildi. Kılıç, 1963 yılında iki ülke arasında yapılan anlaşma gereği takas yoluyla Türkiye'ye geldi.

Kılıç, Türkiye'de Dışişleri Bakanlığının Bulgar masasında çalıştı, TRT Yabancı Dillerde Yayın Servisinde Bulgarca mütercim-spikerlik ve Kara Kuvvetleri Dil Okulunda Bulgarca öğretmenliği yaptı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından İdari Ataşe olarak Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğine atanan Kılıç, Belgrad'da sekiz yıl Konsolosluk Amiri olarak görev yaptı, 1984 yılında emekli oldu.

Kılıç, hatıralarını topladığı Kader Kurbanı adlı kitabıyla 1995'te Türkiye Yazarlar Birliğinin Hatıra Ödülünü aldı. Kitabı, 2019 yılında Bulgarcaya çevrilerek yayımlandı.

Osman Kılıç'ın eşi Nezihe Kılıç, ülkenin ilk Başmüftüsü Mehmet Muhiddin Efendi'nin torunu olarak anılıyor.

Yaşamının son yıllarını Ankara'da geçiren Osman Kılıç, yarın Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov