Bulgaristan, Türkiye sınırına bin jandarma gönderiyor

28.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:42

Bulgaristan, Suriyeli göçmenlerin geçişini önlemek için Türkiye sınırına bin askerlik jandarma birliği gönderme kararı aldı. Sınır polisi, bu sabah erken saatlerde yaklaşık 30 kişilik iki grubun Türkiye'den Bulgaristan'a gitmesini engelledi.



Bulgaristan Devlet Başkanı Boyko Borisov, olağanüstü Bakanlar Kurulu Toplantısında durumun endişe verici olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile acil bir görüşme gerçekleştirmeyi beklediğini söyledi. Bulgar Başbakan, ayrıca sınıra önleyici jandarma gücü gönderme kararı aldıklarını açıkladı. Başbakan Borisov açıklamasında, "Edirne'den büyük bir göçmen grubuyla ilgili veriler alıyoruz. Ordu, jandarma ve sınır polisi Türkiye sınırına yerleştirildi. Türk sınır muhafızlarının taşınmasından endişe ediyoruz. Yunan adalarında neler olduğunu görüyorsunuz. Füzelerin atıldığı yerden insanların kaçarken oluşturduğu insanların kaçarken oluşturduğu panik çok büyük olduğunda gerçek bir tehdit altındayız" dedi.



Savunma Bakanı açıkladı



Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Bakanı Krasimir Karakachanov da, Bulgaristan'ın yasa dışı göçmen girişlerini önlemek için Türkiye sınırına bin jandarma ve askeri teçhizat konuşlandırılacağını söyledi. Karakachanov, sınır polisinin, Ankara'nın Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya ulaşmasını artık durduramayacağını açıklamasının ardından bu sabah erken saatlerde yaklaşık 30 kişilik iki grubun Türkiye'den Bulgaristan'a girmesini engellediğini söyledi.



Türkiye ile 300 kilometreden fazla kara sınırına sahip Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan, son yıllarda giriş yapmak isteyen göçmenlerden herhangi bir baskı görmemişti. Sofya yönetimi, korona virüsünün ülkeye yayılmasını önlemek için sınırlarda önleyici tedbirleri artırdığı bir dönemde büyük göçmen girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. - SOFYA

Kaynak: İHA