Bulgaristan Türkiye muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Bulgaristan Türkiye muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Güncelleme:
A Milli Futbol Takımımız, 11 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.45'te Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak ve TV8 ile Exxen platformlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, zorlu deplasman öncesinde Bulgaristan - Türkiye maçının muhtemel 11'lerini merak ediyor.

E Grubu'nda üçüncü maçına çıkacak olan Türkiye, Bulgaristan mücadelesinin ardından Gürcistan karşısında rövanş oynayacak. İspanya mağlubiyetiyle sarsılan Milliler için bu karşılaşmada tek hedef galibiyet. Ay-Yıldızlılar, gruptaki iddiasını sürdürmek için Bulgaristan deplasmanından üç puanla dönmeyi amaçlıyor.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımız, 11 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.45'te Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Milliler, Bulgaristan maçının ardından 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile rövanş mücadelesine çıkacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve yine TV8 ile Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun.

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye'nin Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarında sahaya çıkacak aday kadrosu da açıklandı. Teknik direktörün belirlediği liste şu şekilde:

Kaleciler : Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans : Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha : Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet ve Kanatlar : Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Osman DEMİR
Haberler.com
500

