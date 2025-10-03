2026 Dünya Kupası Eleme maçında Bulgaristan ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve yayıncı bilgilerini, ayrıca yayının şifresiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

TV8 CANLI MAÇ YAYINI VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşma, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TV8, Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek.

EXXEN CANLI MAÇ YAYINI VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maç, Exxen üzerinden de canlı yayınlanacak. Ancak Exxen, şifreli yayın yaptığı için yalnızca aboneler karşılaşmayı izleyebilecek.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Mücadele, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 21.45 olacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Eleme maçı, Bulgaristan'ın Sofya kentinde bulunan National Stadium Vasil Levski Stadyumu'nda oynanacak.