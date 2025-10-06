Bulgaristan Türkiye maç bileti satışa çıktı mı, nereden alınır?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Bulgaristan Türkiye maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak merak ediliyordu. Detaylar...
BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKTI?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.
Karşılaşmanın misafir tribün biletleri bin 750 liradan satılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alabilecek.