Bulgaristan TürkAkım Projesi'ni yavaşlatmadığını bildirdi

04.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:22

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan'ın kendi topraklarından geçen TürkAkım doğal gaz boru hattı inşaatı konusunda üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Boyko Borisov, bTV adlı özel bir TV kanalına mülakatında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eleştirilerine yanıt verdi.

Başbakan Borisov, "Biz, TürkAkım Projesi'nin güzergah inşaatını yavaşlatmıyoruz, tersine azimle çalışıyoruz. Belki Rusya, Bulgaristan'ın siyasi anlamda gerek NATO gerekse Avrupa Birliği'nin (AB) sadık üyesi olmasından hoşlanmıyor olabilir." dedi.

Doğal gaz aktarımı kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda herkesin özgürce alternatif arama hakkına sahip olduğuna işaret eden Borisov, "Gelecek yıl Bulgaristan da artık alternatif kaynaklardan doğal gaz alabilecek." diye konuştu.

Ülkesinin, konu ile ilgili AB'nin getirdiği koşul ve uygulamaların tümünü titizlikle yerine getirdiğini anlatan Borisov, "Biz Sırbistan, Rusya veya Türkiye değiliz. Biz, kesinlikle AB'nin getirdiği koşullara uyarız." ifadesini kullandı.

Borisov, şöyle devam etti:

"İnşaat çalışmalarımız tüm hızla sürüyor. Kanalını kazdığımız 150 kilometrelik bölüme artık borular döşeniyor. Önemle şunu vurgulamak isterim ki biz Türkiye ile TürkAkım ara bağlantısının açılışını yapıp, ona, tüm altyapı unsurları ile birlikte halihazırda 'Balkan Akımı' adını vermiş bulunuyoruz."

Putin'i Bulgaristan'ı ziyaret ederek, TürkAkım Projesi'nin inşaat faaliyetlerinin hızını kendi gözleriyle görmeye davet eden Borisov, "Büyük bir hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir gecikme olduysa, AB ile birçok prosedürü koordine etmek zorunda olduğumuz için olmuştur." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Soçi'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmesinin ardından Bulgaristan'ın TürkAkım Projesi'nin kendi topraklarındaki uzantısının inşa çalışmalarını kasıtlı olarak yavaşlattığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA