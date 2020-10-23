Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolava, Türkiye'nin güvenli turizm uygulamalarını inceledi
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Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolava, Türkiye'nin güvenli turizm uygulamalarını inceledi

23.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:54
Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolava, Türkiye'nin güvenli turizm uygulamalarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova ile bir araya geldi.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, turizm sektöründe karşılıklı iş birliği olasılıkları değerlendirildi.

Bakan Ersoy'un Türkiye'nin salgın sürecinde aldığı önlemlerini de anlattığı görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki sürece ilişkin planlamalar masaya yatırıldı.

Mariana Nikolova görüşmenin ardından, Türkiye'de uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikası'na ilişkin tedbirleri, buluşmanın gerçekleştiği otelde, yerinde inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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