Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan arasında serbest dolaşım tedbirleri gevşetildi
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Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan arasında serbest dolaşım tedbirleri gevşetildi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Romanya Başbakanı Ludovic Orban, turistlerin bölge ülkeleri arasında dolaşım serbestliğini görüştü.

Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan arasında serbest dolaşım tedbirleri gevşetildi
19.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:24

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Romanya Başbakanı Ludovic Orban, turistlerin bölge ülkeleri arasında dolaşım serbestliğini görüştü.

Bulgaristan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Borisov'un girişimiyle düzenlenen dörtlü video konferansta, 1 Haziran'dan itibaren Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan arasında dolaşım yasaklarının gevşetilmesine karar verildi.

Bu ülkeler arasında seyahat eden kişilere 14 günlük zorunlu karantina uygulanmayacak ancak 3 ülkenin vatandaşları sınır geçişlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşımadıklarını yazılı olarak beyan edecek.

Romanya hükümetinin istifasından dolayı bu ülkenin mutabakata katılımına ilişkin parlamentosundan onay bekleniyor.

Konferansa katılan 4 ülkenin dışişleri, turizm ve ulaştırma bakanları en kısa zamanda yeni uygulamanın somut koşullarını koordine edecek.

Borisov, Bulgaristan'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelede örnek olduğunu, 1 Haziran'dan itibaren koşullu maske kullanımı dışında tüm alanlarda serbestlik getirileceğini ifade etti.

Bu arada, Borisov'un davetiyle Vucic, Miçotakis ve Orban, ülkenin Karadeniz sahilindeki Varna şehrinde bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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