Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyor (2)
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Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyor (2)

HASKOVO VALİSİ: KÜÇÜK BİR BÖLÜM KALDIBulgaristan'ın Edirne sınırında 4 gün önce çıkan ve bugün etkisini kaybetmeye başlayan orman yangınıyla ilgili Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Haskovo Valisi Stefka Zdravkova ile iki ülkenin 294 No'lu sınır taşında görüşme yaptı.

Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyor (2)
10.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:05

HASKOVO VALİSİ: KÜÇÜK BİR BÖLÜM KALDI

Bulgaristan'ın Edirne sınırında 4 gün önce çıkan ve bugün etkisini kaybetmeye başlayan orman yangınıyla ilgili Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Haskovo Valisi Stefka Zdravkova ile iki ülkenin 294 No'lu sınır taşında görüşme yaptı. Çakır, görüşmeyi Edirne Valisi Ekrem Canalp'in bilgisi ve izni dahilinde yaptıklarını belirterek, Zdravkova'ya her türlü yardımı hazır olduklarını bildirdi. 

Vali Zdravkova'ya 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çakır, "Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan sizlere selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa komşu olarak biz yardıma hazırız. Bizim de yüreğimiz yandı. Komşudaki yangın bizdeki yangındır. Eğer ki sayın valiler ya da itfaiye müdürleri herhangi bir ihtiyaç belirtirse biz bu konuda hazırız. Biz zaten bölge bölge araçlarımızı park ettik. Su takviyelerimizi yaptık. Yangının sizin taraftan bizim tarafa geçmesi durumda biz müdahaleye hazırız. 48 adet aracımız sürekli burada hareket halinde" dedi. Haskovo Valisi Zdravkova ise yangına müdahalenin devam ettiğini, küçük bölümünün kaldığını, oraya da helikopter ile ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Zdravkova, "Türkiye'den gelen yardımlar bizim için çok önemli. Bizim taraftaki aracı biraz engebeli olduğu için söndürme biraz gecikti. Müdahalemiz tüm ekiplerimiz ile devam ediyor. İlginize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Heyetler, daha sonra sınırın her iki bölgesinde de inceleme yaptı. Görüşmeye Edirne ve Bulgaristan'ın Svilengrad itfaiye müdürleri de katıldı. 

 


Kaynak: DHA

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