Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyor
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Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyor

Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyorBULGARİSTAN'ın Türkiye sınırında 4 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor.

10.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:20

Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyor

BULGARİSTAN'ın Türkiye sınırında 4 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor. Bulgaristan, sınırdaki yangına bugün helikopterle müdahalede bulunurken, sınırdaki alevlerin etkisini yitirdiği gözlendi. Yangının, Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde kriz merkezi oluşturulup, sınırda 32.6 kilometrelik güvenlik şeridi oluşturuldu.

Bulgaristan'da, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinin Rogozinovo ve Balgaran köyleri arasındaki ormanlık alanda 4 gün önce orman yangını çıktı. Bulgaristan yangını söndürmek için günlerdir çalışmalarını sürdürürken, bugün sınır bölgesinde ilk kez havadan helikopterle söndürme çalışmasında bulundu. Bulgaristan ordusuna ait olduğu belirtilen helikopter sınır kesiminde alevlere müdahale ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Bulgaristan'ın Sakar Dağı'nda bugün yaptığı çalışmada Türkiye sınırına 1 kilometre mesafede bulunan Matoçina ile Varnik köyleri arasındaki bölgenin kontrol altına alınması için çalıştığı belirtildi. Bu arada Türkiye sınırındaki alevlerin bugün etkisini yitirdiği gözlendi.

TÜRKİYE 32.6 KİLOMETRE GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURDU

Edirne Valiliği, yangının çıktığı ilk dakikalardan itibaren sınırda önlem aldı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sınırda konuşlandırılarak, alevlerin Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı önlem aldı. Edirne Valiliği, Bulgaristan sınırındaki orman yangını bölgesinde önleme amaçlı olarak iş makineleri ile sınır hattı boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulduğu açıkladı. Valilikten dün akşam saatyerinde yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangının ülkemizi etkilememesi için gerekli önlemler alınmış durumdadır. Yangın, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam etmektedir. Yangın belli yerlerde sınırımıza kadar ulaşmış olup alınan tedbirler neticesinde şu ana kadar Türkiye topraklarına sıçraması engellenmiştir. Yangının yeni yayıldığı bazı bölgelerde ise sınır hattımıza uzaklığı 1,5 ile 3 kilometre arasında değişmektedir. Önleme amaçlı olarak iş makineleri ile sınır hattımız boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulmuştur. Yangın nedeniyle Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde kriz merkezi kurulmuş olup 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerinde görev yapmaktadır denildi.

Bulgaristan sınırındaki orman yangını etkisini kaybediyor

Kaynak: DHA

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