Bulgaristan sınırında, ormanda donarak ölmüş 2 erkek cesedi bulundu
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Bulgaristan sınırında, ormanda donarak ölmüş 2 erkek cesedi bulundu

30.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:38
Bulgaristan sınırında, ormanda donarak ölmüş 2 erkek cesedi bulundu

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan sınırında bulunan Yeşilceköyü'nde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından donmuş halde 2 erkek cesedi bulundu.

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan sınırında bulunan Yeşilceköyü'nde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından donmuş halde 2 erkek cesedi bulundu. Karla kaplı ormanlık alanda bulunan cesetlerin Bulgaristan'a geçmek isteyen göçmenlere ait olduğu iddia edildi. Kimlik tespiti için cesetler adli tıp morguna kaldırıldı.

Demirköy ilçesine bağlı Yeşilceköyü'nde kaçak avcılara yönelik her hafta yaptıkları kontroller sırasında Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Ardından sağlık ekipleri ile Jandarmaya olayı bildirdiler. Kırklareli'nin Bulgaristan sınırında bulunan karlı kaplı ormanlık alanda donmuş halde bulunan cesetlerin 25 ile 30 yaşlarından iki erkeğe ait olduğu tespit edildi. Yasadışı yollardan Bulgaristan sınırına geçmeye çalışan iki kişiye ait olduğu tahmin edilen cesetler, kimlik tespiti için adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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