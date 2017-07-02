Bulgaristan Sınırında İşlemler Yavaşladı, Araç Kuyrukları Oluştu

Avrupa'dan Türkiye'ye kara yolu ile gelen vatandaşlar, Bulgaristan sınırında az sayıda gişenin hizmet vermesi nedeniyle sınırda uzun kuyruklar oluşturdu.



Yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye'ye kara yolu ile gelmeyi seçen vatandaşlar, bazı ülkelerin sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturmanın yanı sıra çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar. Binlerce kilometre katederek Türkiye sınırına ulaşan Türk vatandaşları, Bulgaristan sınır kapısında 4 gişenin hizmet vermesi nedeniyle 38 derece sıcaklıkta saatlerce beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, Bulgar polisini kornaya basarak protesto etti. Bulgaristan'daki bu uygulama Kapıkule Sınır Kapısı'na da kısmen yansıdı.



Yaz sezonunda Avrupa'nın farklı ülkelerinden Türkiye'ye kara yolu ile yaklaşık 1 milyon vatandaşın giriş yapması bekleniyor. - SOFYA