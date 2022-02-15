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Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

Türkiye'deki ihracat yoğunluğuna bağlı yaşanan tır kuyrukları Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yansıdı.

EDİRNE (İHA) - Türkiye'deki ihracat yoğunluğuna bağlı yaşanan tır kuyrukları Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yansıdı.

Bulgaristan'ın tır çıkış işlemlerine yavaş cevap vermesine bağlı olarak Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre tır kuyruğu oluştuğu görüldü. Türkiye'de artan ihracata bağlı olarak Edirne'deki sınır kapılarında uzun tır kuyrukları oluştu. Bulgaristan tarafının tır alımında yetersiz kalması ve işlemleri yavaş yürütmesi sebebiyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda başı sonu gözükmeyen kuyruklar tır sürücülerini zor durumda bırakıyor. Tır sürücüleri, gümrükten geçmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

(Özlem Ceylan/ İHA)

Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

Bulgaristan sınırında ihracat kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, İhracat, Edirne, Ekonomi, Güncel, Haberler

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