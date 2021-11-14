BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için Antalya'daki çifte vatandaşlar sandık başına gitti.

ANTALYA (DHA) - Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için Antalya'daki çifte vatandaşlar sandık başına gitti.

Bulgaristan'da yapılan seçimler sonucunda hükümet kurulamayınca 14 Kasım'da tekrar seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento üyelerini seçmek için bugün sandık başına giden Bulgaristan halkının yanı sıra, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların da oy kullanması için bazı şehirlerde sandık kuruldu. Seçimde, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin adayı Mustafa Karadayı'nın da yarışıyor olması nedeniyle Türkiye'de katılım yüksek oluyor.

Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki Güvenlik Ortaokulu'nda kurulan sandığa, daha önce elektronik başvuruda bulunan 100'e yakın kişi oy kullanmak için geldi. Elektronik başvuruda bulunmayan çifte vatandaşlar ise pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oy kullanmak için kayıt yaptırıp oy kullandı. Sabah saatlerinden itibaren okula gelen çifte vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçime katılımın yoğun olduğu görülürken, vatandaşların saat 20.00'ye kadar oy kullanabileceği öğrenildi.

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN ANTALYA'DA SANDIK KURULDU

'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi

'Çalındı' denilen çanta denizden çıktı; sahibi Moğolistanlı çifte verildi

 Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri başladı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri başladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title