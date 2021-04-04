Bulgaristan seçime gitti: Türkiye'de 35 sandık kuruldu
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Bulgaristan seçime gitti: Türkiye'de 35 sandık kuruldu

İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Haberler | Güncel

Bulgaristan seçime gitti: Türkiye'de 35 sandık kuruldu Bulgaristan'da bugün gerçekleşen genel seçim için, Türkiye'de 35 sandık kuruldu.

Bulgaristan seçime gitti: Türkiye'de 35 sandık kuruldu

EDİRNE - Bulgaristan'da bugün gerçekleşen genel seçim için, Türkiye'de 35 sandık kuruldu. Edirne'deki Bulgaristan vatandaşları da oylarını Edirne'de kullanabildi.

Bulgaristan vatandaşlarının oylarını kullanabilmeleri için Edirne'nin de aralarında bulunduğu 9 ilde 35 sandık kuruldu. Edirne'de Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda kurulan sandıkta oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan seçmenler, korona virüs tedbirleri kapsamında Edirne'de Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda kurulan sandıkta oy kullandılar.

Oy kullanmaya gelen vatandaşlar mutluluk duyduklarını belirterek, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Çifte vatandaşlık sahibi seçmenler bu akşam saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecekler.

Bulgaristan seçime gitti: Türkiye'de 35 sandık kuruldu
Bulgaristan seçime gitti: Türkiye'de 35 sandık kuruldu
Bulgaristan seçime gitti: Türkiye'de 35 sandık kuruldu
Bulgaristan seçime gitti: Türkiye'de 35 sandık kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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