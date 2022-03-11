Bulgaristan savunma ve güvenlik kapasitesini gözden geçiriyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sürerken, Bulgaristan savaş bölgesine coğrafi yakınlığını göz önünde bulundurarak ülkenin güvenlik ve savunma kapasitesini gözden geçirmeye başladı.

Savunma Bakanlığı sivil personeli ile birlikte kadrosu 30 bin dolayında olan Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin yıllardır süren kadro açığını kapatamadığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı internet sayfasında, "Silahlı Kuvvetlerine katılmak isteyenlere yeni fırsatlar" başlığıyla yayımladığı duyuruda kendi bünyesindeki kadro boşluk bilgilerini yeniledi.

"Silahlı kuvvetlerin toplumda en yüksek itibarlı kurumlarından biri olduğu" anımsatılan duyuruda, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, özel harekat güçleri ve hatta resmi kıta birimlerinde mevcut kadro açığının kapatılmak istendiği belirtildi.

Duyuruda, askeri kariyer seçmek isteyen ve 40 yaşından genç olması gereken adayların genel kültür ve beden eğitim testlerinin yanı sıra motivasyon mülakatına da katılacakları kaydedildi.

Kara kuvvetlerinde 200, hava kuvvetlerinde 169, deniz kuvvetlerinde 177 askeri personel açığının kapatılmasının amaçlandığı kaydedilen duyuruda, özel harekat timlerinde 66, resmi kıtada ise 50 kişilik bir kadro boşluğunun olduğu ifade edildi. Duyuruda ayrıca silahlı kuvvetlerin tıp eğitimli 30 personele de ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Hava sahasının korunmasına Hollanda'dan destek

Bulgaristan Hükümeti teknolojik ömrünün sonunda olan ve sayısı 8'i geçmeyen Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağından oluşan hava kuvvetlerinin filosuna NATO müttefiklerinden destek almaya devam ettiğini duyurdu.

Bakanlar Kurulunun bugünkü oturumunun ardından yapılan basın açıklamasında, Hollanda Hava Kuvvetlerine ait 8 F-35 tipi savaş uçağı ve onlara hizmet eden Hollandalı 200 kişilik askeri personelin 24 Haziran'a kadar Bulgaristan'da "hava polisliği" görevine destek vereceği duyuruldu.

Daha önce İspanya Hava Kuvvetlerine ait 4 Eurofighter EF-2000 Typhoon II ve beraberindeki 130 kişilik personel ülkenin hava sahası muhafazasına katılmıştı. 11 Şubat'ta gelen İspanyol uçakların Bulgaristan'daki geçici görevinin 31 Mart'ta tamamlanması öngörülüyor.

Ülkenin savaş sığınakları acil bakıma ihtiyaç duyuyor

Bu arada Bulgaristan Sivil Savunma ve İtfaiye Müdürü Komiser Nikolay Nikolov, 6,9 milyon nüfusa sahip ülkenin 734 savaş sığınağının durumunun acil olarak gözden geçirildiğini ve onarıldığını duyurdu.

Nikolov, Ukrayna'daki savaş nedeniyle gündeme gelen sığınakların kullanımı konusunda basına bilgi verirken, bunların sadece 292'sinin kullanılabilir halde olduklarını söyledi. Nikolov, şunları kaydetti:

"Savaş sığınaklarının bakımı yıllardır hiç yapılmıyor. Birçoğu tamamen ihmal edilmiş, yüklük, mal depolarına veya çöplüklere dönüştürülmüştür. Onları kullanılabilir duruma getirmemiz yıllar alabilir."

Bulgaristan'da sığınakların kapasitesinin 2 milyon kişilik olduğuna işaret eden Nikolov, bakımının aslında "rutin bir işlem olduğunu", Ukrayna'daki savaştan ötürü Bulgaristan'ın bir savaş tehdidi altında bulunmadığını da sözlerine ekledi.