Bulgaristan Savunma Bakanı Yanev, ülkede NATO askerlerinin takviyesine karşı çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgaristan Savunma Bakanı Yanev, ülkede NATO askerlerinin takviyesine karşı çıktı

Bulgaristan Savunma Bakanı Yanev, ülkede NATO askerlerinin takviyesine karşı çıktı
AA / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan'da yeni kurulan hükümetin Savunma Bakanı Stefan Yanev, ülkesinin ilave NATO askeri personeli istemediğini bildirdi.

Bulgaristan'da yeni kurulan hükümetin Savunma Bakanı Stefan Yanev, ülkesinin ilave NATO askeri personeli istemediğini bildirdi.

Yanev, Facebook hesabındaki paylaşımında, NATO'nun doğu kanadındaki Rus askeri potansiyelinin artırılmasının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Yanev, şu sıralarda Bulgaristan ve Romanya'da ek askeri birliklerin konuşlandırılması dahil olmak üzere NATO çerçevesinde çeşitli yanıtların görüşüldüğünü aktardı.

Bu konuda halen kesin kararların alınmadığına işaret eden Yanev şunları kaydetti:

"Kanaatime göre böyle bir yaklaşım bölgede arzu edilmeyen bir gerginlik getirebilir. Bizim topraklarımızda konuşlandırılabilecek ek askeri personel takviye kararını haklı gerekçelere dayandıracak bir durum söz konusu değil. Böyle bir karar NATO müttefiki olarak çıkarlarımıza ve ulusal menfaatlerimize uygun düşmez."

Bulgaristan'da 13 Aralık'ta göreve başlayan Başbakan Kiril Petkov'un hükümetine savunma bakanı olarak katılan Stefan Yanev, o tarihe kadar ülkeyi yöneten geçici teknokratlar hükümetinin başbakanı olmuştu.

AA / Ihvan Radoykov - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title