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Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Bulgaristan Donanması'na ait 106 metre boyundaki 41 borda numaralı 'Drazki' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Bulgaristan Donanması'na ait 106 metre boyundaki 41 borda numaralı 'Drazki' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 12.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 41 borda numaralı savaş gemisi 'Drazki', saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Bulgar savaş gemisine boğaz geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti.

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

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