Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam

Bulgaristan'da halk, 32 yıl önce yıkılan komünist rejim sonrası 11. kez düzenlenecek genel seçimde oy kullanmak için bugün sandık başına gidiyor.

Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu
Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu

Bulgaristan'da halk, 32 yıl önce yıkılan komünist rejim sonrası 11. kez düzenlenecek genel seçimde oy kullanmak için bugün sandık başına gidiyor. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Dobriç'te halk seçime ilişkin beklentilerini 'işsizliğin azalması ve ekonominin düzelmesini' olarak sıraladı.

Bulgaristan'da halk bugün sandık başına gidiyor. Ülkede gerçekleşen seçimde 6 milyon 355 bin 633 kayıtlı seçmen oy kullanalırken, 30 siyasi parti ve koalisyondan toplam 6 bin 895 aday 240 sandalyeli meclise girmek için yarışacak. Seçimde toplam 2 bin 575 yerli ve yabancı gözlemcinin görev aldığoı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, seçimin güvenliğini sağlamak üzere 20 bin polis görevlendirdi. Ülkede Türklerin yoğun olarak yaşadığı Dobriç'in Bezmer köyü sakinleri seçimi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Köy sakinleri, ülkede gençlere yönelik istihdamın az olduğunu ve ekonomik koşulların ağırlaştığını ifade etti.

"GENÇLER, GELİŞMİŞ AB ÜLKELERİNE GİDİYOR"

İşsiz olduğu için ailesinin marketinde çalışmak zorunda olduğunu ifade eden iki çocuk annesi Seyare Erol, 'Seçimlere katılacağız, ama kriz bizi çok kötü vurdu. Biz küçük esnafız, müşterilerimizde para yok. O yüzden müşteri çok az. Çoğu genç ülkedeki işsizlik nedeniyle Almanya'ya gitti. Ben de işsizim, eşim Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. İki çocukla ben buradayım, 2-3 yıldır işsizim' ifadelerine yer verdi.

"ESKİ ŞARKIYA YENİ NAKARAT"

Dobriç'in Bezmer köyü sakinlerinden Raim Ahmet ise, 'Politikacılar konuşuyor. Oy kapmak için çalışıyorlar, ama seçimlerden sonra bizi unutuyorlar. Bulgarların dediği gibi; eski şarkıya yeni nakarat' diye konuştu.

'KORONAVİRÜSTEN KORKMUYORUZ'

Mustafa Mehmet de seçimlere katılacaklarını ifade ederek, 'Seçimlere katılmayacak kişi sayısı az. Beklentimiz çok büyük. Çok yıl geçti. İnşallah bu seçimlerde yeni bir start alıp, işler devam eder. Sorunlarımız çok. Birinci sorun gençlerin buradan yok olması, iş sahası önemli. Bu soru çözülemedi. Korona mı' Yeter artık, teslim olmayız. Ümitliyim. Olumlu bakıyorum geleceğe, tünelde ışık var" dedi.

Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam
Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam
Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam
Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam
Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Haydar Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Bahar Candan Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bulgaristan sadık başında: Türkler'in beklentisi istihdam - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:05:37. #1.16#
title