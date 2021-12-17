Bulgaristan: Rusya-Ukrayna gerilimini düşürmek için diplomatik katkı sağlayabiliriz

Bulgaristan'ın yeni Başbakanı Kiril Petkov, hükümetinin Ukrayna- Rusya kriziyle ilgili tavrının NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile tamamen uyumlu olduğunu ve bu konuda ara buluculuk gibi diplomatik rol üstlenmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Bulgaristan'da hafta başında görevi alan Petkov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Petkov, hükümetinin ittifak içinde yapıcı bir yaklaşıma sahip olacağını vurgulayarak özellikle Karadeniz ile Balkanlar'ın güvenliğine olumlu biçimde katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Petkov, Bulgaristan'ın Rusya ile yakın ilişkileri kapsamında Ukrayna krizinde ara buluculuk rolü üstlenmeyi isteyip istemeyeceğiyle ilgili bir soruya "NATO ve Avrupa Birliği ile Ukrayna konusunda tamamen aynı fikirdeyiz. Bu açıdan, yapabileceğimiz tüm katkılara da açığız. Tek çözüm yolu, diplomasidir." yanıtını verdi.

Bulgaristan-Romanya arasında Tuna Nehri üzerinde ikinci köprü ihtiyacı

Petkov, Bulgaristan ile Romanya arasındaki doğal sınır Tuna Nehri üzerinde tek köprü olduğunu belirterek, NATO'nun stratejik altyapı yatırımları kapsamında yapılacak ikinci köprünün hem sivil hem askeri amaçlar için kullanılabileceğini dile getirdi.

Bulgaristan Başbakanı, ortak bütçeye yüzde 2'lik katkı hedefinin bu şekilde gerçekleşmesinin uygun olacağını kaydetti.

Üye ülkeler, NATO'nun ortak bütçesine gayrisafi milli hasılalarına dayalı maliyet paylaşımı formülüne göre katkıda bulunuyor. NATO, üyelerin savunma harcamalarının milli gelire oranının en az yüzde 2 olmasını istiyor.

NATO'dan Bulgaristan'ın savunma yatırımlarına övgü

Stoltenberg de Petkov'un görevi devralmasını takip eden ilk günlerde NATO'yu ziyaret etmesinin ittifaka bağlılığını gösterdiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Bulgaristan'ın stratejik Karadeniz bölgesindeki ortak güvenliğimize ve bölgedeki NATO devriyelerine, gemiler dahil olmak üzere çeşitli katkılarına minnettarım. Yeni savaş uçakları, deniz devriye gemileri ve zırhlı araçlara yaptığınız son yatırımları da memnuniyetle karşılıyorum."

Stoltenberg, Bulgaristan'ın Kosova'daki NATO misyonuna katılımıyla Batı Balkanlar'da istikrarı sağlamak için çalıştığının altını çizdi.

Petkov ile Ukrayna ile ilgili durumu görüştüklerini aktaran Stoltenberg, Rusya'ya "gerilimi durdurma" çağrısını yineledi.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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