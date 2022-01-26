Bulgaristan, Rusya-NATO gerginliğinde kendi silahlı kuvvetlerine güvenecek

Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, kabine toplantısında Ukrayna'da Rusya-NATO gerginliği konusunda ülkesinin alması gereken önlemleri içeren rapor sundu.

Başbakan Kiril Petkov, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, Rusya-NATO eksenindeki gerginlik ile ilgili savunma stratejisini tamamen Bulgar ordusuna dayandıracak." dedi.

Ülkeye NATO'dan askeri personel takviyesi konuşlandırılmasını öngörmeyen hükümetin tutumuyla ilgili Petkov, "Bu demektir ki mevcut ortamda Bulgar silahlı kuvvetleri, Bulgar komutanlığında ve Bulgar askeri liderliğinde görev yapacak." diye konuştu.

Petkov, yıllardır süren finansman yetersizliği nedeniyle silahlı kuvvetlerdeki donatım eksikliklerinin de gündeme alındığını söyledi.

Rusya-NATO gerginliği parlamentoya taşındı

Kabine toplantısının ardından parlamentoya çağrılan Başbakan Kiril Petkov, Savunma Bakanı Petar Yanev ve Dışişleri Bakanı Teodora Gançovsaka, ülkenin kriz ortamında alacağı önlemleri anlattı.

Milletvekillerin sorularını yanıtlayan Petkov, Rusya-NATO krizi tırmanışının gerçek olduğuna işaret ederek, bu kriz nedeniyle olabilecek enerji ve doğal gaz riskleri konusunda gerekli planlamaların yapıldığını ifade etti.

Savunma Bakanı Yanev, "Tek bir Bulgar askeri, parlamento veya hükümetin kararı olmadan ne Ukrayna'da ne de başka bir yerde varlık göstermeyecek veya başka bir harekata katılmayacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca Yanev, Ukrayna kriziyle ilgili Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri'nden bir tugayın hazır bulundurulacağını ve yoğun eğitime tabi tutulacağını söyledi.

ABD-Bulgaristan ortak askeri üslerin durumu

Bakan Yanev, Bulgaristan'ın 4 kara ve hava kuvvetleri üssünün ABD ile ortak kullanıldığını ve bunların statüsünün 2006'da ABD ile imzalanan devletler arası protokole bağlı olduğunu belirtti.

Bulgaristan'da dönüşümlü görev yapan yabancı NATO askeri personelinin sayısının asla 2 bin 500'ü geçmediğini kaydeden Yanev, ülkenin doğusundaki Novo Selo Üssü'nde ABD ile ortak tatbikat ve askeri eğitim çalışmaları kapsamında 200 ABD personelinin bulunduğunu ifade etti.

Yanev, "Air Policing" olarak tanımlanan "hava polisliği" çalışmaları kapsamında İspanya'dan Eurofighter ve Hollanda'dan F-35 tipi savaş uçaklarının ülke hava sahasının korunmasına destek için süreli görevlerde bulmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Parlamento daha sonra Başbakan Petkov, Savunma Bakanı Yanev ve Dışişleri Bakanı Gançovska'nın katılımıyla Rusya-NATO krizi ile ilgili kapalı oturum yaptı.