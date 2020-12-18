Bulgaristan, Rus diplomat Sezanoviç'i casuslukla suçlayarak ülkeden kovdu
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Bulgaristan, Rus diplomat Sezanoviç'i casuslukla suçlayarak ülkeden kovdu

18.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:19
Bulgaristan, Rus diplomat Sezanoviç'i casuslukla suçlayarak ülkeden kovdu

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Askeri Ataşesi Vasiliy Sezanoviç'i casuslukla suçlayarak, 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Askeri Ataşesi Vasiliy Sezanoviç'i casuslukla suçlayarak, 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli Askeri Ataşe Albay Vasiliy Sezanoviç'i devlet sırrı olarak kabul edilen bilgileri topladığı gerekçesi ile "istenmeyen kişi" ilan etti. Bulgaristan'da ABD'nin askeri varlığı ile ilgili çok gizli bilgileri toplayarak Rus askeri istihbarat örgütüne ilettiği öne sürülen Sezanoviç'in, bu amaç doğrultusunda bazı Bulgar vatandaşlara ödeme yapma sözü verdiği kaydedildi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, casusluk ile suçladığı Sezanoviç'e ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi.

Bulgaristan, geçtiğimiz Eylül ayında da Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, sınır dışı etmişti. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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