Bulgaristan parlamentosu feshedildi
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Bulgaristan parlamentosu feshedildi

Bulgaristan parlamentosu feshedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Erken seçim kararı alınan Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in imzaladığı kararnameyle mevcut parlamento feshedildi.

Erken seçim kararı alınan Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in imzaladığı kararnameyle mevcut parlamento feshedildi.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan seçimin ardından hükümeti kuruma girişimlerinin başarısız olması nedeniyle 11 Temmuz'da erken seçim kararı alınmıştı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev bugün imzaladığı kararname ile mevcut parlamentoyu feshetti. Kararname ile erken seçime kadar görev yapacak teknokratlar hükümeti oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi seçime götürecek ara hükümetin başbakanı olarak Stefan Yanev'in göreve getirildiği, Dışişleri Bakanı olarak Svetlan Stoyev'in atandığı duyuruldu.

4 Nisan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde 240 sandalyelik parlamentoda hiçbir parti çoğunluğu elde edememiş, koalisyon müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Parlamentoya 75 milletvekili gönderen son Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) ise diğer partiler tarafından boykot edilmişti. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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