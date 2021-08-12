Bulgaristan parlamentosu, başbakan adayı Nikolov'un istifasını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgaristan parlamentosu, başbakan adayı Nikolov'un istifasını onayladı

Bulgaristan parlamentosu, başbakan adayı Nikolov'un istifasını onayladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Plamen Nikolov'un "kişisel nedenlerden" dolayı istifa etmesinin ardından parlamentoda yapılan oylamada hükümeti kurma görevi sonlandırıldı.

Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Plamen Nikolov'un "kişisel nedenlerden" dolayı istifa etmesinin ardından parlamentoda yapılan oylamada hükümeti kurma görevi sonlandırıldı.

Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Plamen Nikolov kişisel nedenlerden dolayı istifa etmişti. Bulgaristan Ulusal Meclisinde bugün gerçekleştirilen oylamada, 106 milletvekilinin "evet", 60 milletvekilinin "hayır" ve bir milletvekilinin "çekimser" oy kullanmasıyla Nikolov'un hükümeti kurma görevi sonlandırıldı. Hükümeti kurma görevi sona erdirilen Nikolov'un partisi Böyle Bir Halk Var (İTN) milletvekilleri ise oylamaya katılmayarak oturumu terk etti.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) milletvekili Toma Bikov parlamento kürsüsünden yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın ülke tarihinde ilk kez bir başbakan adayının istifa ettiğini söyledi.

Televizyon sunucusu ve şarkıcı Slavi Trifonov'un liderliğindeki İTN partisi Temmuz ayında gerçekleştirilen erken genel seçimde 240 sandalyeli parlamentoda 65 sandalye kazanmıştı.

Bulgaristan'da yeniden seçime gidilebilir

Seçim Yasası gereği, birinci partinin hükümeti kurma görevinden vazgeçmesi halinde sıra ikinci partiye geçiyor ancak oy oranına göre ikinci parti konumunda bulunan eski Başbakan Borisov'un GERB partisi daha önce yaptığı açıklamada, hükümet kurma görevini aldıkları gün Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade edeceklerini açıklamıştı. GERB partisi de hükümeti kurmaktan vazgeçerse Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoda bulunan kendi seçtiği bir siyasi grubu görevlendirebilecek.

Parlamentodaki üçüncü siyasi grup da hükümeti kuramazsa cumhurbaşkanının yeni seçim tarihini belirlemesi gerekiyor. Siyasi gözlemciler, parlamentodaki siyasi oluşumların hükümeti kurma konusunda bir uzlaşıya varmalarının zor olduğunu belirtirken, tekrar sandığa gidilmesini beklendiğini kaydetti.

Bulgaristan'da hükümet kurulmazsa halk Nisan'dan bu yana 3'üncü kez sandık başına gidecek. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mahmut Özer Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Metin Oktay Lionel Messi Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bulgaristan parlamentosu, başbakan adayı Nikolov'un istifasını onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.08.2021 15:47:11. #1.13#

title