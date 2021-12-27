Bulgaristan Müslümanları tarihi caminin restorasyonu için destek arıyor - Haberler
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Bulgaristan Müslümanları tarihi caminin restorasyonu için destek arıyor

AA / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan'daki Müslümanlar, ülkede 1870 yılında inşa edilmiş tarihi bir caminin restorasyonu için destek arıyor.

Bulgaristan'daki Müslümanlar, ülkede 1870 yılında inşa edilmiş tarihi bir caminin restorasyonu için destek arıyor.

Haziran ayında göreve atanan Veliko Tırnovo Bölge Müftüsü Nutfi Aladdin, AA muhabirine, kuzeydoğuda Veliko Tırnovo kenti yakınında Sredno Selo (Ara Köy) köyü merasında bulunan caminin yıllarca devletin elinde bakımsız kaldığını ve ilk girişimlerinin, tarihi caminin Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlara iade edilmesi olduğunu söyledi.

Köyün bağlı olduğu Zlataritza ilçesi belediye başkanlığıyla görüşerek caminin iadesi için gerekli tüm yasal işlemlerini yerine getirdiklerini belirten Aladdin, caminin geçmişi ve durumu hakkında bilgi verdi.

Aladdin, caminin ön cephesinde muhafaza edilmiş iki yazının birinde ibadethanenin 1870'te Amel-i Duyuoğlu adlı usta tarafından inşa edildiğinin anlatıldığını ifade ederek, dini baskının hüküm sürdüğü komünist yönetim sırasında bile çevredeki 4-5 Türk köyünden Müslümanların camide ibadetini eda ettiğini aktardı.

Yaklaşık 100 kişinin aynı anda ibadet edebileceği kadar geniş bir alana minaresiz inşa edilmiş olan caminin tapusunun uzun yıllar boyunca kayıp olması nedeniyle bakımsız kaldığını, camiye giden yolun da iyileştirilmediğini anlatan Aladdin, yaklaşık 35 bin Müslümanın yaşadığı Veliko Tırnovo bölgesinde maneviyatı en yüksek tarihi eserlerden biri olan camiyle ilgili şöyle konuştu:

"Allah'a hamdolsun, şu anda içerisinde bulunduğumuz bu mübarek cami, tekrar Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğüne iade edildi. Artık bu güzel mekan Müslümanlarındır. İçerisinde bulunmuş olduğumuz şu durum bizi son derece üzmektedir. Dedelerimizin bize emanet etmiş olduğu mabedi bu halde görmek bizi son derece üzmekte ve buna bir çare arıyoruz. Allah'ın izniyle biz bu durumu düzelteceğiz. Minber canlı olacak. Buradan hutbeler okunacak, dedelerimizin yadigarı şu güzelim mihrap tekrar canlanacak, buradan fatihalar okunacak, tekbirler getirilecek. Şu anda hissetmiş olduğumuz üzüntü sevince dönüşecek."

Caminin tapusunu da gösteren Aladdin, "Bu evrak basit bir kağıt parçası değildir. Bu caminin tapusudur. Biz uzun bir gayretler sonucunda bu tapuyu elde ettik. Artık bu cami, ümmeti Muhammed'indir. Zafere doğru giden ilk adımımızdır." diye konuştu.

Binanın yapısal restorasyonu ve iç dekorasyonu için uzman arayışında olduklarını dile getiren Aladdin, "Bundan sonraki aşamada camiyi 1870 yılında dedelerimiz tarafından inşa edildiği o eski haline getirmeyi amaçlıyoruz. Dedelerimizin emanet ettiği şekilde günümüze getirmeye çalışacağız. Bu konuda elimizden gelen tüm gayreti göstermeye hazırız. En kısa zamanda camimiz tekrar ayağa kaldırılıp güzel bir hale getirilerek, tekrar ezanların okunduğu, namazların kılındığı bir yer olacak." ifadesini kullandı.

İnşa edildikten sonra 1922'de bir kez onarılan camiye son olarak 1997'de yüzeysel bir bakım yapıldığı belirtildi.

Bulgaristan Müslümanları tarihi caminin restorasyonu için destek arıyor

Bulgaristan Müslümanları tarihi caminin restorasyonu için destek arıyor

Bulgaristan Müslümanları tarihi caminin restorasyonu için destek arıyor

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AA / Ihvan Radoykov - Son Dakika Haberleri

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