Bulgaristan Müslümanları "Kardeşlik Sofrası"nda buluştu
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Bulgaristan Müslümanları "Kardeşlik Sofrası"nda buluştu

Bulgaristan Müslümanları 'Kardeşlik Sofrası'nda buluştu
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Türkiye, Bulgaristan'da nüfusu bir milyona yaklaşan Müslümanlara Ramazan ayında desteklerini sürdürdü.

Türkiye, Bulgaristan'da nüfusu bir milyona yaklaşan Müslümanlara Ramazan ayında desteklerini sürdürdü.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlediği iftar programı kapsamında Draginovo (Kuruova) köyünde bin kişiye iftar verdi.

"Kardeşlik Sofrası" olarak adlandırılan iftara katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AA muhabirine, "Bursamız Bulgaristan'dan gelen çok sayıda insanımızın yaşadığı bir şehir. Bizler de bu ramazan ayında oradaki hemşerilerimin, buradan oraya gidenlerin katkılarıyla Bulgaristan'da değişik köylerde değişik şehirlerde iftar organize ediyoruz." dedi.

Kovid-19 salgının birçok şeyi kısıtladığını ancak diğer yandan insanları yeniden birleştirdiğini dile getiren Dündar, iftar programlarını Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Loveç, Omurtag bölgelerinden sonra Kırcaali bölgesinde de sürdüreceklerini aktardı.

Törende konuşan Pazarcık Bölge Müftüsü Salih Halil, iftarda Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerini görmekten memnuniyet duyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsanlığın geçtiği bu zor günlerde bile bizleri yalnız bırakmadınız. Türkiye içinde ve dışında çeşitli yardım kuruluşların vasıtasıyla bizlere bölgemize ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 400 gıda paketin ulaştırılmasını sağladınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. İleride bu tür yardımların artarak devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Ancak şunu bilmenizi istirham ediyorum. Sizin aramızda bulunmanız, yanımızda durmanız her türlü yardımdan kıymetlidir."

7 bin yardım paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, bu ramazanda TİKA'nın desteği ile 100 bin avro değerinde 7 bin yardım paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını açıkladı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kapsamlı bir yardım kampanyası düzenlendiğini anlattı.

Kuruova'daki iftara katılan Sekizkök, şöyle konuştu:

"Şu anda Pazarcık bölgesinde 400 ramazan kolisinin dağıtımına TİKA ile beraber başladık. Burada da yaklaşık 200 kadar kolimiz var iftar saatleri ve sonrasında, dağıtımımızı yapacağız. İşte bu arkada gördüğünüz manzara, bu güzel iftar sofrası Türkiye ile Bulgaristan arasındaki insani bağların da en güzel sembolü. Hiçbir zaman ne onlar bizi bırakıyorlar ne de biz soydaşlarımızı bırakıyoruz. Her zaman bir aradayız, hep beraberiz."

Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de kendi doğum yeri olan Kuruova'daki etkinlikten mutluluk duyduğunu belirterek, "Ben emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Elbette ki iftar herkesi bir araya getirir. İnanıyoruz ki Cenab-ı Hak bizden razı olur ve herkes mutlu olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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