Bulgaristan Müslümanları Gara bölgesinde 13 sivilin şehit edilmesini şiddetle kınadı

Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü, Kuzey Irak'ın Gara bölgesindeki 13 sivilin teröristlerce şehit edilmesini kınayarak, Türk halkının acısını en içten şekilde paylaştıklarını bildirdi.

Başmüftülükten yapılan yazılı açıklamada, "PKK terör örgütünün kaçırdığı 13 sivil Türk vatandaşını Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde acımasızca katletmesini şiddetle kınıyoruz. PKK bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Şehit kardeşlerimizin mekanları cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin onlarca yıldır terörizmin her türüyle mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, "Yüce Allah'a PKK ve tüm terör örgütlerinin kökünün kuruması için dua ediyoruz. Türk halkının acısını en içten şekilde paylaşıyoruz." değerlendirmesine yer verildi. ??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov