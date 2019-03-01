Bulgaristan'da baharın ilk günü olarak kabul edilen "Baba Marta" ve Bulgaristan Milli Günü kutlandı.

Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki resepsiyona Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Nayenski, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Nayenski, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Bulgaristan Milli Günü'nü Türkiye'de kutlamaktan memnun olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin her sene daha da güçlendiğini anlattı.

Nayenski, iki ülke arasında komşuluk ilişkilerinin çok ötesinde bağlar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz. Göç, enerji, ekonomi, ticaret, tarım gibi pek çok alanda da partnerimiz. Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sürecinde, birlikten kuvvet doğar felsefesiyle, AB ve Türkiye arasındaki iletişim kanallarının muhafaza edilmesi için çaba gösterdi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Liderler Zirvesine ev sahipliği yaptı. Burada liderler arasında önemli görüşmeler gerçekleşti. Görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilere de yeni bir enerji kattı. "

"Demir Kilise'nin açılışı iki ülke için sembolik önem taşıyor"

Büyükelçi Nayenski, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki kültürel ve ekonomik bağların da önemine işaret ederek, sözlerini, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov arasındaki en önemli görüşmelerden birisi İstanbul'da gerçekleşti. Demir Kilise'nin restorasyonun ardından açılışı iki ülke için kültürel ve sembolik önem taşıyor. Bunun yanında aktif ticari işbirlikleri, ikili ilişkilerin önemli bir parçasını oluşturuyor." diye tamamladı.

Kaynak: AA