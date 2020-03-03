Bulgaristan Milli Günü Ankara'da kutlandı

03.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:40

Bulgaristan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadezhna Nikolova Neynsky'nin ev sahipliğinde büyükelçilikte verilen davete, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile çok sayıda diplomatik misyon şefi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan halkının milli gününü tebrik etti.

Derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olan iki ülkenin iyi ekonomik ve ticari ilişkileri bulunduğunu söyleyen Pekcan, "Bulgaristan ile Avrupa'nın Orta Doğu'ya, Asya ve Afrika'ya açılan kapısı ve geçiş koridoru olarak iş birliğimizi sürdürüyoruz. Kapıkule, Kaptan Andreevo, Hamzabeyli, Lesovo sınır kapılarında birlikte çalışıyoruz." dedi.

Pekcan, ikili ilişkilerin sadece Bulgaristan ve Türkiye'nin değil, Balkanlar ve Karadeniz Bölgesi'nin refahı açısından da önemli olduğuna işaret ederek, "İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye önem veriyoruz. Bunlardan biri, karşılıklı yatırım potansiyelimizi yükseltmek." diye konuştu.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmeyi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesini arzu ettiğini belirten Pekcan, bu bağlamda da Bulgaristan'ın desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.

"Türkiye ve Bulgaristan yakın komşu, müttefik ve ortaktır"

Büyükelçi Neynsky de dünyanın terörizm, mülteciler, yoksulluk ve yeni hastalıklar gibi küresel meselelerle sınandığını söyledi.

Neynsky, "Yeni sınamalar, daha az bürokrasi ve birbirimizle daha fazla diyalog içeren yeni bir yaklaşımı gerektiriyor. Bizi nelerin bir araya getirdiğini ve nelerin ayırdığını düşünmemiz gerek. Dünya ve çocuklarımız, sadece diyalog ile kurtulabilir." dedi.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iyi ilişkilerin temelinde de diyaloğun olduğunu vurgulayan Neynsky, "Türkiye Cumhuriyeti, Bulgaristan'ın yakın komşusu ve müttefikidir. Göç, terörle mücadele, enerji, taşımacılık, tarım ve ticaret gibi konularda önemli bir ortağıdır." ifadesini kullandı.

"Bulgaristan ve Türkiye ilişkileri, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve eşitlik prensiplerine dayanır." diyen Neynsky, ikili ilişkilerin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle pekiştiğine dikkati çekti.

Resepsiyon, ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: AA