Bulgaristan - Macaristan UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bulgaristan - Macaristan maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Euro 2020 turnuvası Euro 2021'e ertelendi ve turnuva 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Turnuvaya katılacak son 4 takım play offun ardından belli olacak. Peki Bulgaristan - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?