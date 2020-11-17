Bulgaristan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine başlamasını veto etti
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Bulgaristan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine başlamasını veto etti

17.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:37
Bulgaristan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine başlamasını veto etti

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, ülkesinin komşu Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliğine (AB) üyelik müzakerelere başlamasını veto ettiğini duyurdu.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, ülkesinin komşu Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliğine (AB) üyelik müzakerelere başlamasını veto ettiğini duyurdu.

Zaharieva, Sofya'da basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın yolu çok uzun, müzakerelere hazır olduğunda AB'de yerini bulabilecek. Bulgaristan düşmanlığı temelli ideolojiye dayanan bir devletin AB'de yeri yoktur." dedi.

Zaharieva, Kuzey Makedonya'nın 1999 yılında imzaladığı resmi dil konusundaki formülü desteklememesi, Bulgaristan ile Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Sözleşmesinin uygulanması için yol haritasının yerine getirilmemesi ve Kuzey Makedonya'nın Bulgaristan'da sözde Makedon azınlığının bulunması ile ilgili iddialarının Bulgaristan'ın veto kararının ana nedenlerin arasında yer aldığını söyledi.

Kuzey Makedonya'da "Bulgaristan düşmanlığı" içerikli kampanya ve medya yayınlarının şimdiye kadar görülmemiş bir düzeye ulaştığını belirten Zaharieva, şunları kaydetti:

"Komşumuzun AB üyelik müzakerelerine desteğimiz asla koşulsuz olmamıştır. Bu konuda Brüksel'in bizi köşeye sıkıştıracağına inananlar aldanıyor. Kuzey Makedonya'dakilerin bir birliğin nasıl işlediğini bilmeleri iyi olur. Bazı kararlar var ki, oy birliği ile alınır. Başka bir devletle ağır sorunlar yaşayan bir ülke AB'ye nasıl katılsın?"

Bulgaristan hükümetinin görüşmelere hazır olduğunu, ancak Kuzey Makedonya'dan böyle bir irade görmediğine işaret eden Zaharieva, "Devletler arası sorunlu ikili ilişkiler varsa, AB üyeliği de olmaz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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