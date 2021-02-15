Bulgaristan Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor
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Bulgaristan Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

15.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:36
Bulgaristan Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, 1 Mart'tan itibaren artık lokantaları da normal hizmete açacaklarını belirterek, 16 Mart'tan itibaren de öğrencilerin büyük bölümünün uzaktan eğitimine son vereceklerini söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, 1 Mart'tan itibaren artık lokantaları da normal hizmete açacaklarını belirterek, 16 Mart'tan itibaren de öğrencilerin büyük bölümünün uzaktan eğitimine son vereceklerini söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki İsperih kentinde basına konuşan Başbakan Borisov, Bulgaristan'ın Kovid-19 salgını ile başarılı bir mücadele verdiğini kaydetti.

"1 Mart'tan itibaren artık lokantaları da normal hizmete açıyoruz. 16 Mart'tan itibaren ise öğrencilerin büyük bir bölümünün uzaktan eğitimine son veriyoruz." diyen Borisov, salgına karşı ellerindeki en güçlü silahın aşı olduğunu belirtti.

Borisov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık normal yaşama dönmek zorundayız ve bunu yapacağız. Son 14 günkü istatistiklere bakıldığında Avrupa Birliği'nde (AB) Kovid-19 bulaşanların oranı ve sayısı bakımından 25. sırada yer alıyoruz. Bize özgüven veren bu durum ülkemizde salgınla ilgili etkin önlem aldığımızı gösteriyor."

Bulgaristan'da günlük vaka sayısının azalması nedeniyle ülkede sadece kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Sadece eve paket hizmeti veren lokantaların 1 Mart'ta tekrar normal faaliyete geçmesiyle ülkede maske ve sosyal mesafe dışındaki tedbirlerin tamamına yakını kaldırılmış olacak.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 6,9 milyonluk Bulgaristan'da son 24 saatte 163 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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