Bulgaristan, Kovid-19 nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirme girişiminden vazgeçti - Haberler
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Bulgaristan, Kovid-19 nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirme girişiminden vazgeçti

Bulgaristan, Kovid-19 nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirme girişiminden vazgeçti
AA / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile ilgili "kırmızı listeye girdikleri gerekçesiyle" AB üyesi olmayan komşuları Türkiye, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile İsrail vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getirme girişiminden vazgeçti.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile ilgili "kırmızı listeye girdikleri gerekçesiyle" AB üyesi olmayan komşuları Türkiye, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile İsrail vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getirme girişiminden vazgeçti.

Bakanlık daha önceki kararını gözden geçirerek, bu ülkelerin vatandaşları ve aile üyelerinin 20 Ocak'tan itibaren, geçerli Kovid-19 aşısı veya hastalığı geçirmiş olduklarını belgeleyen sertifikanın yanı sıra negatif PCR testi sonucunu da göstermek suretiyle ülkeye girebileceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının bir önceki kararında, 20 Ocak'tan itibaren transit geçişler hariç, kırmızı listede yer alan tüm ülkelerin vatandaşları için Bulgaristan'a girişlerin durdurulacağı bildirilmişti.

Bulgaristan'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar geçen hafta salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

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AA / Ihvan Radoykov - Son Dakika Haberleri

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Haber

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